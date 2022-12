Evidemment, il y a ceux qui croient que Griezmann est une marque de tronçonneuses et Giroud une commune des Pyrénées-Atlantiques. Et qui pensent que le foot, ce n’est jamais que 11 types (ou femmes) en short qui poussent un ballon. C’est techniquement vrai. Mais passons, de toute façon, ils ne liront pas cet article.

Pour tous les autres humains (et nous), en revanche, le compte à rebours est lancé. Ce dimanche à 16 heures, la France affronte l’Argentine en finale de Coupe du monde. Messi contre Kyky, la guerre de la troisième étoile… A la maison, dans un bar, assis, debout, couchés, ils seront tous devant la télé, prêts à transpirer par - 2 °C. Tous ? Non, car parmi vous, certains ne pourront pas se libérer (ce que l’on ne souhaite pas à notre pire ennemi). Comment en sont-ils arrivés là ? Ils racontent.

Si la France gagne ? « Je ferai un replay…. »

Evidemment, la première raison qui vient à l’esprit, c’est le boulot (20 Minutes sera bien sûr sur le pont). Une petite pensée donc pour Mattew, qui sera peut-être sous sa guérite : « La joie des factionnaires ! », s’amuse-t-il. Rémi, lui, bosse dans une enseigne de jardinage. Et puisque le réveillon approche, aucune excuse n’est valable. « Nous avons notre village de Noël ouvert et une fréquentation plus importante. Alors j’irai voir de temps à autre mon téléphone ou mon ordinateur pour connaître l’avancée du match ! ». Et si la France gagne ? « Je ferai un replay…. ».

La palme de l’excuse en béton armé revient cependant à Corentin, agriculteur. « A 16 heures, j’attaque la traite des brebis. J’en ai pour 3 heures de boulot. Je ne verrai donc pas du tout la finale. Peut-être à la radio par moments seulement ». Qu’importe le score, on aura du bon lait.

« Il y aura probablement moins de monde sur la route »

Mais qui dit « empêchement » ne veut pas dire « je n’ai pas vu une minute du match », notamment pour ceux bloquée dans les transports. Gaël, par exemple, a un « déplacement important » cet après-midi et sera sur la route. « Bien évidemment, je suivrai à la radio », nous rassure-t-il. Avant de voir la Coupe (blague) à moitié pleine : « Le bon côté des choses, c’est qu’il y aura probablement moins de monde sur les routes. »

O.K. pour la radio. Et en avion ? « Nous serons (sur le vol) Fuerteventura Lyon 11h45/16h35, nous annonce Patrick. Donc la 1re mi-temps impossible à voir. S’il n’y a pas de retard, il reste un petit espoir de voir la seconde période sur smartphone pendant la navette et le retour en voiture ». L’espoir fait vivre. Idem pour Alain : « Ma belle-fille vient me tendre visite avant Noël, mais il faut qu’elle reprenne son avion à 19 heures. Et je suis à trois quarts d’heure de l’aéroport… »









« A part des messages codés au micro, je vois pas… »

En imaginant cet article, on pensait à un goûter d’anniversaire impossible à bouger, où une obscure pièce de théâtre réservée il y a huit mois. Mais pas au karaté. C’est pourtant ce qui va empêcher Sophie de hurler sur Dembélé qui foire son centre. « Je travaille à la ligue Ile-de-France et nous organisons une compétition toute la journée ! ».

Sa mission ? Elle paraît impossible : « En charge de l’organisation, je dois trouver une solution pour que le corps arbitral et les membres de la commission sportive viennent quand même et restent au courant de l’avancée du match tout en continuant à travailler. Deux semaines que je suis dessus et à part des messages codés au micro, je ne vois pas ce que je peux faire ». Nous non plus, pardon Sophie.

Les enfants d’abord

Et puis il y a Rodolphe, qui a fait une promesse à sa fille de 6 ans. Celle d’aller voir le concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie d’Epieds en Beauce. Il était prévu l’an dernier, mais le Covid-19 est passé par là. Alors Rodolphe ira tendre son oreille ce dimanche après-midi avec le sourire : « Ce sera d’une grande qualité ! ». Et puis Rodolphe est un habitué. Il avait déjà raté le France-Argentine de 2018 parce qu’il était à un mariage.

On termine avec la décision la plus sage qui soit. Elle nous vient de Raphaëlle, qui fêtera son anniversaire de mariage dimanche : « Nous avons décalé nos festivités la veille pour ne pas rater cette finale. »