Au début, ça n’était qu’un soupçon lointain. Comme lorsque vous claquez la porte de l’appartement en sentant que vous oubliez quelque chose, mais sans savoir quoi. Puis un frisson est né dans le bas de votre dos, avant de remonter jusqu’au cuir chevelu. Et là, l’info est arrivée à votre cerveau. Vous avez regardé votre agenda. Et le verdict, implacable, est tombé : vous avez déjà quelque chose de prévu ce dimanche, à 16 heures, à l’heure où les Bleus commenceront leur dernier combat du Mondial face aux Argentins. Et impossible d’y couper.

Oui, mais bon, ils sont gentils, les hommes de Deschamps, fallait quand même être sacrément optimiste pour les voir en finale il y a un mois et bloquer ce 19 décembre. La -possible- troisième étoile sur le maillot bleu, ce sera donc sans vous. Et vous n’arrivez toujours pas à réaliser. Alors venez partager votre malheur avec nous.

Vous êtes fan de foot, des Bleus, de la Coupe du monde, de gazon, qu’importe, vous ne manqueriez la finale France-Argentine pour rien au monde, mais vous allez tout de même la rater ? Pourquoi ? Qu’avez-vous à votre agenda de si important ? Un anniversaire ? Un spectacle ? Une initiation au tir à l’arc ? Avez-vous tenté l’impossible pour vous libérer ? Allez-vous prétexter une excuse bidon au dernier moment ? Ou regarder en cachette votre portable en allant aux toilettes toutes les 5 mins ? Racontez-nous.