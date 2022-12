♫ Tin tin tintin, tin tin tin tiiiiiiiiin tin tin, tin tin tin tin tiiiin tintintin ♬ Vous l’avez reconnue ? Mais oui, c’est la Marseillaise bien sûr ! (Il est temps que ce Mondial se termine, on commence à partir en sucettes) C’est le grand jour pour les Bleus et les Lions de l’Atlas, le jour de la demi-finale tant attendue ! D’ici quelques heures, on saura qui va accompagner l’Argentine, tombeuse de la Croatie mardi soir, en finale dimanche prochain.









La maladie toque à la porte des Bleus

C’est LA sale information du jour. Selon L’Equipe, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot sont incertains pour le match face au Maroc. Les deux joueurs, monstrueux depuis le début de la compétition, ont chopé un vilain microbe et seraient malades. S’ils ne pouvaient tenir leur place dans le XI, on aurait donc droit en théorie à Ibrahima Konaté en défense centrale et à Youssouf Fofana au milieu du terrain. Mais on préférerait quand même rester sur nos deux titus si vous le voulez bien. Franchement, vous allez vous gaver de Doliprane et hop, hop, hop, en piste messieurs !

Hervé Renard soutiendra le Maroc

Alors qu’une colonie de chroniqueurs d’une certaine chaîne de télé (CNews, pour ne pas le nommer) n’en finit plus de s’étrangler à l’idée que de jeunes Français issus de familles marocaines puissent être amenés à soutenir les Lion de l’Atlas, on leur rétorquera 1. Que chacun est libre de faire ce qu’il veut dans ce pays, et 2. que Hervé Renard a lui aussi choisi de le faire sans avoir la moindre attache (génétique, du moins) au Maroc. Et on ne les a pas entendus moufter à ce sujet. « Je suis français, je suis né en France, j’ai un passeport français mais, demain, je suis désolé je supporterai l’équipe du Maroc, a confié l’ancien sélectionneur de la sélection marocaine (2016-2019) à RMC. Parce que ce pays m’a marqué, les gens m’ont apporté de l’amour à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. J’ai reçu tellement de choses que je partage leur joie aujourd’hui tout en restant en retrait parce que j’ai simplement eu la chance de travailler avec eux. Je leur souhaite le meilleur du monde. »

Les Bleus pieds au plancher

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale, Hugo Lloris a donné les grandes lignes du plan de bataille des Bleus face au Maroc. Et l’idée est simple : tout faire pour ne pas laisser d’espoirs à leur adversaire en marquant le plus tôt possible. « Il ne faudra pas perdre de temps et attaquer fort pour essayer de percer ce mur marocain le plus tôt possible dans le match, tout en gardant un certain équilibre pour ne pas leur donner la possibilité de contre-attaquer », a indiqué le capitaine tricolore.

Le programme du jour

Petit-déj, glandouille, déjeuner, réveil musculaire, causerie, enfin tout ce qui se fait habituellement les jours de match. Quant à nous, on vous retrouvera devant le stade d’Al-Bayt sur les coups de 21 heures pour un live sur Instagram comme c’est de coutume depuis le début de ce Mondial. Le match, lui, sera évidemment à suivre en live sur notre site, mais vous la saviez déjà, non ?