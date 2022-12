On aimerait tous connaître quelqu’un qui a confiance en nous, comme Teddy a confiance en l’Equipe de France. Cet Héraultais, persuadé que les Bleus remporteront la Coupe du monde, s’est fait tatouer… Trois étoiles et un coq, sur la cuisse, raconte Midi Libre.

C’est lors du match des Français contre les Anglais, samedi soir, dans la salle des fêtes de son village, Le Crès, près de Montpellier, où était retransmise la rencontre, que ce joueur de football amateur a fait immortaliser ses espoirs sur sa peau, par un professionnel. Son tatouage a été partagé par la Fédé de la Lose, sur Twitter.





Comment ne pas supporter le Maroc maintenant ? pic.twitter.com/ki4LSt9t3e — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) December 12, 2022



« Avant la rencontre, avec mon pote Noé, on s’est dit "Si la France bat l’Angleterre, on se fait tatouer le logo et les trois étoiles" », raconte Teddy au quotidien régional. « Je suis confiant, on va gagner la demi-finale contre le Maroc, 1-0. Et après une belle victoire en finale contre l’Argentine 2-0. » Et si l’une de ces deux équipes douchait ses pronostics, l’Héraultais a déjà une petite idée. Il se fera tatouer une croix, pour barrer l’étoile en trop.