Coupe du monde 2022 EN DIRECT : Mbappé en haut de l'affiche à Doha, deux Parisiens de retour... Suivez la journée de jeudi avec nous

08h05 : Kyky roi de Doha

On commence la journée en parlant de notre fierté nationale. En début de Mondial, notre envoyé spécial Aymeric s’était étonné de ne pas voir tant que ça de maillots du PSG et de Mbappé dans les rues de Doha. Soit dans la ville du propriétaire qatarien du club parisien… Ça a visiblement changé depuis que le crack de Bondy marche sur l’eau à ce Mondial (5 buts). Depuis quelques jours, le nom et le portrait de Mbappé fleurissent dans la ville, comme sur les hautes « tours jumelles » d’al-Jaber, dans le quartier de Lusail, au nord de la ville. De multiples LED, installées sur ces gratte-ciels, tracent le parallèle entre le prodige français et le « Roi » Pelé, hospitalisé au Brésil, en comparant leurs statistiques. Et toutes les questions tournent autour de lui !