On pensait que la chevauchée « maradonesque » de Saeed Al-Owairan, un jour de victoire surprise contre la Belgique (1-0), en juin 1994 à Washington (Etats-Unis), resterait à tout jamais la seule image forte du football saoudien en Coupe du monde. C’était sans compter sur la bande à Hervé Renard, qui vient de réaliser un exploit XXL, ce mardi à Doha, en battant l’Argentine de Lionel Messi (1-2), l'un des grands favoris de la compétition.





Vite menée (1-0) par un penalty de l’attaquant du PSG, l’Arabie saoudite a bluffé tout le monde en renversant l’Albiceleste en début de seconde période grâce à Saleh Al-Shehri (1-1, 49e) puis Salem Al-Dawsari (1-2, 53e). On vous laisse apprécier l’incroyable frappe de ce dernier, milieu de terrain de 31 ans d’Al-Hilal.





Encerclé par Di Maria, De Paul et Paredes, sur le côté gauche de la surface argentine, Salem Al-Dawsari se démène pour se trouver un angle de tir, et expédie un remarquable golazo dans la lucarne d’Emiliano Martinez, qui ne peut qu’effleurer la balle. Avec un salto en bonus track dans un stade de Lusail en transe, on tient bien la sensation absolue de ce début de Mondial au Qatar.