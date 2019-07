Le boxeur argentin Hugo Santillan, 23 ans, est décédé jeudi à l'aube quelques jours après avoir été opéré du cerveau au terme d'un combat, peu après la disparition du russe Maxim Dadashev, 28 ans, aux Etats-Unis dans des circonstances similaires. Hugo Santillan, surnommé «Dynamite», est décédé d'un arrêt cardio-respiratoire. Il avait été opéré d'un oedème au cerveau à cause d'un traumatisme crânien, ont annoncé des sources hospitalières.

«Le patient était inconscient quand il a été admis et il présentait un traumatisme crânien», a déclaré le médecin Marcelo Arburua de l'hôpital San Felipe de San Nicolas au quotidien El Litoral de Santa Fe. Au terme des 10 rounds face à l'Uruguayen Eduardo Abreu, samedi à San Nicolas (nord de Buenos Aires), les juges ont déclaré un match nul entre les deux hommes.

PBC sends its condolences to Hugo Alfredo Santillan’s family and friends as the Argentine boxer passed away today from injuries he sustained on Saturday night. pic.twitter.com/ItW14Z5EX3