Deontay Wilder a fait du Deontay Wilder pour conserver sa ceinture WBC des lourds dans la nuit de samedi à dimanche, à New-York. L’Américain a fait tomber le challenger Dominic Breazeale dès le premier round d’un somptueux enchaînement gauche-droite. Deux minutes et 17 secondes de combat, merci et au revoir.

IT'S OVER. WILDER KNOCKS OUT BREAZEALE I ROUND 1 pic.twitter.com/bJOAxBP2Hw