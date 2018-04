Boxe: Yoka vainqueur de son quatrième combat par KO

Tony Yoka après sa victoire contre Cyril Léonet, à Paris le 7 avril 2018. — Christophe SIMON / AFP

Les turbulences n'ont pas fait dérailler Tony Yoka. Le champion olympique de Rio, qui ambitionne de devenir à terme le premier boxeur français champion du monde des poids lourds, a remporté son quatrième combat «pro» contre Cyril Léonet par KO dans le cinquième round, samedi à Paris. En dépit de ses récents ennuis.

On se demandait comment Yoka se comporterait sur le ring, lui qui en dehors accumule les contrariétés ces dernières semaines, entre ses trois «no-shows» en un an en matière de contrôle antidopage, qui font planer au-dessus de sa tête la menace d'une longue suspension ferme, et affaire de chantage à l'adultère à son encontre.

A l'approche de son combat, c'est en toute décontraction, apparente au moins, qu'il est apparu assis dans un coin discret de la salle, en grande discussion avec son entourage. Un poste d'observation qu'il a quitté un peu moins de deux heures avant d'entrer en scène.

Une fois monté dessus samedi, dans la salle qui l'a vu faire ses débuts professionnels en juin 2017, il n'a pas tardé, l'air sévère, à s'imposer comme le patron face à son ancien sparring-partner, multiple champion de France depuis 2015 mais qui a semblé lent et sur la défensive.