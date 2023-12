Biathlon EN DIRECT : Justine Braisaz martyrise la concurrence et remporte le sprint de Lenzerheide...

15h10 : Justine Braisaz au micro de La Chaîne L'Equipe. « Ce qui a le plus évolué en 1 an et demi? L'état d'esprit sur le tir, je me sens apaisée plus sereine et plus détachée. Je pense que ça valorise ma technique. Je me fais vraiment plaisir. Ca reste dur, mais c'était intense. »