Biathlon EN DIRECT : Braisaz sur le podium provisoire... Jeanmonnot en jaune?... Suivez le sprint avec nous

08h30 : Hello les Jeanmonnix !

Il est là, le nouveau visage du biathlon français qui gagne. A 25 ans, Lou Jeanmonnot a en effet confirmé tout son potentiel la semaine passée à Ostersund, avec un sublime doublé pour attaquer cette saison de Coupe du monde. Après le règne de Julia Simon, celui de Lou Jeanmonnot so ? On ne s’avancerait pas à ce point, mais on a hâte de voir s’il y a confirmation ce vendredi (14h25), à l’occasion du sprint féminin de 7,5 km à Hochfilzen (Autriche). Même si notre regard sera en priorité tourné vers Lou Jeanmonnot, on peut vous annoncer que cinq autres tricolores seront de la partie : Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Sophie Chauveau, Gilonne Guigonnat et Chloé Chevalier.

>> Allez on vous fait vivre tout ça dès 14h10, avec un départ de ce sprint à 14h25.