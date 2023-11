Biathlon : Plombées par le naufrage de Chloé Chevalier, les Bleues finissent 5es à Ostersund... Revivez le sacre norvégien sur le relais féminin

07h15 : Hello les Biathlix !

Salut tout le monde ! J’en vois parmi vous en train de préparer les meilleures vannes au sujet du binôme Justine Braisaz-Bouchet/Julia Simon, lâché dans le grand bain ce mercredi (15h20) à l’occasion du relais féminin d’Ostersund. Pour rappel, Justine Braisaz-Bouchet a porté plainte l’hiver dernier contre sa coéquipière pour fraude à la carte bancaire, et cette affaire judiciaire a éclaté dans la presse en juillet dernier.

Depuis, Julia Simon n’a vraiment pas pu savourer son superbe gros globe de cristal. Elle s’est en effet entraînée seule, à l’écart d’un groupe France où elle va galérer pour y retrouver de la sérénité. L’affaire a pris une telle ampleur médiatique qu’on n’imaginait pas voir les deux biathlètes être alignées ensemble dès cette première étape de Coupe du monde, on l’avoue. Bon, on a en tout cas hâte de voir ce que ça va donner sur les skis, en rêvant d’une improbable accolade de réconciliation cet aprem. A noter que pour ce 4 x 6 km en Suède, on aura dans l’ordre droit côté tricolore à Lou Jeanmonnot, Chloé Chevalier, puis donc Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon en finisseuse.

>> Retrouvez-nous dès 15 heures par ici, avec un départ de l’épreuve à 15h20.