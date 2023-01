Biathlon EN DIRECT : QFM en route vers sa meilleure forme ? Suivez l'individuel hommes en live avec nous

Salut les amis du bibi ! On se retrouve cette semaine pour la cinquième étape de la Coupe du monde, à Ruhpolding, en Allemagne, et nous en direct de notre canapé. Si Emilien Jacquelin a décidé après sa triste 64e place lors du sprint de Pokljuka de faire l’impasse sur cette course pour aller bosser son tir en Italie, QFM et les autres français (Fabien et Emilien Claude, Guigonnat, Perrot et Lombardot) sont bien présents. Troisième du général, Fillon-Maillet tentera de monter sur son deuxième podium de la saison après celui de la semaine dernière en poursuite.

>> Rendez-vous à 14 heures pour suivre le départ de l'indiv'