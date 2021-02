Mondiaux de biathlon EN DIRECT : La Norvège s'envole mais la France est solidement instalée sur le podium... Suivez le relais mixte avec nous

Yo les biathlix, j’espère que vous êtes chauds malgré le froid de canard qui s’est abattu sur nos contrées, car aujourd’hui est un grand jour : le premier des Mondiaux de biathlon de Pokljuka. Et quoi de mieux pour commencer qu’un bon vieux relais mixte où la France aura de grandes chances de médaille. Elle pourra compter sur ses deux amoureux des courses à confrontation directes, Julia Simon et Emilien Jacquelin, ainsi que d’Anaïs Chevalier et Quentin Fillon-Maillet, les références nationales au général de la Coupe du monde. Il faut au moins ça pour rivaliser avec le mastodonte norvégien. Attention comme toujours sur les relais aux Italiens, Allemands et Russes., Bref, une belle course nous attend.

>> Prise d’antenne à 14h50, départ à 15h