Biathlon: Les Bleues reviennent de loin!.. Très jolie 2e place derrière la Norvège au final... Le relais à revivre en direct

Samedi dernier avait été une belle journée pour le biathlon français. Fabien Claude avait lancé l’équipe de France en se classant deuxième de la poursuite, puis les Bleues avait livré une belle bataille lors du relais, terminant elles aussi deuxièmes, derrière la Suède. On remet ça aujourd’hui ? C’est ce qu’on espère, en tout cas. Cette fois, au tour des filles de lancer la journée. Il y a un changement dans le quatuor, puisque Julia Simon remplace Chloé Chevalier, et accompagnera Anaïs Bescond, Justine Braisaz et Anaïs Chevalier. La Suède et l’Allemagne seront encore des adversaires coriaces, et on peut aussi compter sur la Norvège, passée au travers la semaine dernière après sept victoires d’affilée, pour reprendre sa place.

>> On se retrouve ici vers 11h30 pour suivre cette course ensemble…