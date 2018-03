Biathlon. Un podium et une bonne affaire pour Fourcade... La mass-start de Kontiolahti en live

Fausse joie jeudi. On pensait voir notre héros de Pyeongchang Martin Fourcade de retour sur les skis et avec la carabine, mais que nenni ! Victime d'une gastro, le quadruple champion olympique a décidé au dernier moment de ne pas prendre le départ du sprint de Kontiolahti. C'est donc ce dimanche, toujours en Finlande, que Fourcade va faire son retour aux affaires, pour la mass-start. Lui-même ne s'attend pas forcément à une immense performance, tant la gastro l'a forcément diminué. Mais avec lui, maitenant on le sait, tout est possible.

>> On se donne rendez-vous à l'heure du gigot pour cette mass-start finlandaise...