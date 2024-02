Le duel Curry-Ionescu, version NBA inédite de la « Bataille des sexes »

Y a-t-il sérieusement encore un amateur de basket en France capable de mettre son réveil dans la nuit de dimanche à lundi afin de ne pas manquer une miette du All-Star Game NBA d’Indianapolis ? Avec quel projet en fait : voir si une équipe va atteindre la marque (ridicule) des 200 points (le record est de 196 en 2016) ? S’enflammer pour un MVP battant le record individuel (tout aussi ridicule) de Jayson Tatum lors de l’édition passée (55 points) ? Ou encore s’assurer qu’aucune star ne daignera lancer un début d’attitude défensive durant cette parodie de match de basket, devenu de plus en plus caricatural au fil des années ?

Les audiences TV sont en chute libre pour ce « match des étoiles », qui a connu ses pires chiffres ever l’an dernier avec 4,6 millions de téléspectateurs, contre 6,3 millions de personnes en 2022, et carrément 11 millions en 2003 pour la der de Michael Jordan. Il y a donc urgence à réagir pour la NBA. Et quoi de mieux qu’une Bataille des sexes version basket pour pimenter ce All-Star Weekend ? En 1973, la victoire en trois sets de la mythique tenniswoman Billie Jean King sur Bobby Riggs à Houston (6-4, 6-3, 6-3) avait marqué l’histoire du sport, avec une très rare opposition entre un homme et une femme au plus haut niveau.

Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) just set the all-time record for NBA or WNBA with a score of 37 PTS in the FINAL ROUND of the #Starry3PT Contest to be crowned the NEW 3-PT CHAMPION 🏆 | @starrylemonlime pic.twitter.com/YcGy3fDfBq — WNBA (@WNBA) July 14, 2023

Sabrina Ionescu avait rentré 20 shoots consécutifs l’an passé

Surnommé la Bataille des sexes, ce match d’exhibition haut en symbolique avait inspiré un long métrage en 2017. Et pour la première fois de l’histoire du basket, la NBA adapte le concept dans la nuit de samedi à dimanche (2 heures en France) avec un concours à trois points opposant Stephen Curry et Sabrina Ionescu. Soit tout simplement la superstar des Warriors, meilleur shooteur de toute l’histoire de la NBA, et une joueuse phare de WNBA, qui détient le record absolu, hommes et femmes confondus, dans un concours à trois points.

Accrochez-vous : en juillet 2023, la shooteuse de 26 ans avait enquillé 20 paniers d’affilée pour finir avec 37 points sur 40 possibles dans l’exercice, loin devant le score référence jusque-là de Stephen Curry (31 points en 2021). Ajoutez là-dessus un peu de trashtalking bon enfant entre nos deux gâchettes, qui s’apprécient, et ce duel exaltant a pu rapidement prendre forme le mois dernier. Avec quelles règles exactement ?

Cinq séries de cinq ballons chacun.

Les quatre premiers ballons de quatre séries pourront rapporter un point, et le cinquième vaudra deux points.

Chacun peut choisir, à l’endroit qu’il souhaite parmi ces cinq séries, un spot où chaque tentative transformée rapportera deux points.

Ils disposeront aussi de deux tentatives plus éloignées de la ligne qui rapporteront trois points chacune.

Particularité propre au basket masculin vs féminin : Stephen Curry participera avec un ballon NBA taille 7 (75-78 cm de circonférence), alors que Sabrina Ionescu aura un ballon WNBA taille 6 (71,5-73 cm de circonférence et environ 70 grammes de moins).

L’événement avait communiqué sur le positionnement de la ligne à distance NBA (7,23 m) pour Curry, et à distance WNBA (6,75 m) pour Ionescu.

A 35 ans, Stephen Curry est unanimement reconnu comme le plus grand/beau shooteur de toute l'histoire de la NBA. - Getty Images via AFP

Sabrina Ionescu tient à tirer « depuis la même ligne que les hommes »

Mais ça, c’était sans prendre en compte l’orgueil et les habitudes de tirs de celle qui était la coéquipière de Marine Johannès, les deux derniers étés au New York Liberty. « Cette ligne à trois points n’existe pas pour eux deux, résume en se marrant la star des Mavs Kyrie Irving. Ils sont déjà au-delà de la ligne à quatre ou cinq points. » Sabrina Ionescu y est donc allée de sa décla publique sur le sujet, en amont du grand jour.

« Je prendrai mes tirs depuis la même ligne que les hommes. C’est une évidence pour moi depuis le départ, puisque c’est de là que je tire normalement. C’est à cette distance que je m’entraîne et j’ai l’opportunité d’aller sur le terrain et de prouver que nous sommes capables et désireuses de le faire. J’ai entendu beaucoup de gens expliquer que les femmes ne pouvaient pas tirer d’aussi loin… » »

On touche à l’intérêt majeur de ce concours inédit : « faire bouger les choses », comme tient à le préciser Stephen Curry. « C’est une compétition authentique entre deux grands shooteurs qui ont brillé dans le concours à trois points, poursuit le quadruple champion NBA avec Golden State. Quel que soit le résultat, c’est ça le sport : la compétition. » Et celle-ci promet d’être acharnée tant Sabrina Ionescu (45 % de réussite à trois points en moyenne la saison passée en WNBA) est consciente qu’il ne s’agit pas d’un simple concours d’exhibition. Et pas seulement car chaque tir réussi ce samedi rapportera entre 1.000 et 3.000 dollars à une association caritative.

« Je mets tout mon argent sur Sabrina », chambre Giannis Antetokounmpo

« Je suis très reconnaissante qu’on m’ait donné cette opportunité et je vais en profiter, confie l’internationale américaine, qui a grandi dans la Baie de San Francisco en suivant de près le shooteur fou des Warriors (35 ans). J’ai gardé cette photo sur laquelle je checkais Steph Curry dans le tunnel de l’Oracle Arena, alors que j’avais 10 ans. Ce moment pour moi est bien plus grand qu’un simple concours. Je n’ai jamais osé rêver de pouvoir partager un tel moment avec lui. Je réalise le chemin que j’ai parcouru, et je vais penser à la petite Sabrina samedi. »

Sabrina Ionescu aura de prestigieux supporteurs à Indianapolis, puisque Kevin Durant, Kyrie Irving, et même Klay Thompson, coéquipier historique de Curry aux Warriors, ont annoncé qu’ils supporteraient l’arrière du Liberty dans ce concours. « Je mets tout mon argent sur Sabrina », vient de chambrer Giannis Antetokounmpo cette semaine. De quoi être plus hypés que par un match où chaque équipe inscrira plus de 160 pions, non ?