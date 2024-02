Première mondiale, deux basketteurs français porteront une caméra embarquée

C’est un sacré coup de projecteur dont s’apprête à bénéficier le championnat de France de basket. Deux joueurs du match de Betclic Elite entre Paris Basketball et Saint-Quentin, dimanche (19 heures), porteront ainsi une caméra embarquée, pendant l’intégralité de la rencontre, dont les images seront diffusées en direct sur la chaîne L’Equipe et sur Skweek.

Cette curiosité annoncée ce jeudi, qui fait office de « première mondiale en live, touts sports confondus », a été initiée par Betclic, le partenaire titre de la Ligue nationale de basket (LNB) depuis 2021. On l’avoue, on a hâte de découvrir le rendu de ces images inédites et immersives via cette « Betclic cam », d’autant que les joueurs choisis sont spectaculaires.

Il s’agit de l’arrière parisien Nadir Hifi (21 ans), récemment convoqué par Vincent Collet dans le groupe de l’équipe de France, et de l’ailier de 19 ans Melvin Ajinça (Saint-Quentin Basketball). A noter que les arbitres seront également équipés de cette caméra embarquée, placée sur leur torse. Cet équipement va donc permettre aux fans de basket, qu’ils soient devant leur écran ou dans les tribunes de la nouvelle Adidas Arena de la Porte de la Chapelle à Paris (8.000 places), de suivre le match, en direct, du point de vue des joueurs sur le parquet.

De l’or en barre donc pour le championnat de France, alors que même la surpuissante NBA n’a pas encore lancé une telle initiative. « La "Betclic cam" va rendre la diffusion de ce match encore plus intense, immersive et spectaculaire », annonce ainsi Laurent Burel, directeur marketing de Betclic. « Nous sommes ravis de proposer, pour la première fois dans le monde, aux fans de basket de vivre une rencontre en direct dans la peau des acteurs », conclut Cyril Mejane, directeur éditorial de la plateforme de diffusion de basket Skweek. Pour la première fois depuis le départ de Victor Wembanyama aux Spurs, des regards venus du monde entier se poseront peut-être sur la Betclic Elite dimanche.