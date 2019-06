Kévin Mayer sera denouveau présent lors de l'édition 2019. — NICOLAS TUCAT / AFP

Le Décastar de Talence entre un peu plus dans l’histoire de l’athlétisme. Après l'incroyable record du monde du décathlon établi par Kévin Mayer lors du dernier meeting en septembre 2018, l’épreuve girondine vient d’entrer au patrimoine mondial de son sport !

En effet, l'IAAF (la Fédération Internationale d’Athlétisme) a souhaité pour la première fois récompenser des compétitions, des lieux ou des athlètes ayant marqué l’histoire de l’athlétisme. Le Décastar de Talence en fait donc partie et va recevoir une plaque « Héritage » qui sera installée sur le stade Pierre-Paul-Bernard.

L’édition 2019, c’est dans une semaine !

On ne sait pas s’il sera possible de la voir dès la semaine prochaine lors de l’édition 2019 du meeting. Cette année, il se déroulera exceptionnellement au mois de juin (les 22 et 23) en raison des championnats du monde de Doha prévus en octobre. Mais comme chaque année depuis près de 40 ans, le plateau sera beau. Voire exceptionnel !

Bordeaux: Un plateau royal pour le Décastar 2019 avec Kévin Mayer et Nafissatou Thiam https://t.co/90WIC48WRP via @20minutesBord pic.twitter.com/XMQWUVmIaP — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) March 27, 2019

Les organisateurs du Décastar ont annoncé la présence des deux stars du décathlon et de l’heptathlon : Kévin Mayer et Nafissatou Thiam ! Rien que ça. La Belge, championne olympique, championne du monde et d’Europe en titre, lancera même sa saison dans la banlieue bordelaise.