Pierre-Ambroise Bosse va s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. — Jewel SAMAD / AFP

Pierre-Ambroise Bosse devra payer une amende de 1.000 euros après une bagarre en 2017.

Son adversaire, Anthony Etcheverry, écope de huit mois de prison avec sursis.

On ne sait pas pour le moment si l’athlète girondin compte faire appel.

Le jugement est tombé ce mardi 28 mai 2019 à 14h20. Pierre-Ambroise Bosse a été reconnu coupable de « violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité » et condamné à une amende délictuelle de 1.000 euros après une violente bagarre en août 2017. Il devra aussi payer 300 euros de dommages et intérêts à son adversaire ce soir-là.

Celui-ci, un ancien rugbyman handicapé, a écopé pour sa part de huit mois de prison avec sursis pour « violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours. »

Affaire Pierre-Ambroise Bosse: «C'était un moment très difficile», le champion du monde était jugé pour une violente bagarre https://t.co/jSZSPfcgDA via @20minutesBord pic.twitter.com/TYLnMIgRtp — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) April 30, 2019

Anthony Etcheverry avait violemment frappé le champion du monde d’un coup de poing au visage et de plusieurs coups de pied à la tête alors que Pierre-Ambroise Bosse se trouvait au sol. Il avait réagi à un jet de bouteille en verre sur sa personne sur le parking du casino de Gujan-Mestras​ en Gironde. Tout ça après une soirée (très) alcoolisée pour les deux hommes.

PAB fera-t-il appel ?

Les dommages et intérêts pourraient monter jusqu’à 5.000 euros pour Anthony Etcheverry. Son avocat, Maître Dupin, a d’ores et déjà affirmé que son client ne ferait pas appel car « les responsabilités de Pierre-Ambroise Bosse ont été reconnues dans cette affaire et c’est ce que nous voulions. » En revanche, on ne sait pas si PAB fera appel. Il n’était pas présent lors du jugement. Il avait notamment déclaré après l’audience il y a quelques semaines : « Être condamné, même à un euro, je le prendrais très mal »