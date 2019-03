Kévin Mayer et Nafissatou Thiam participeront à la 43e édition du Décastar. — Boris HORVAT - John MACDOUGALL / AFP

Les organisateurs du Décastar ne pouvaient pas espérer mieux. Pour la 43e édition de leur meeting, ils auront le meilleur plateau possible avec la présence de Kevin Mayer et de Nafissatou Thiam, le roi du décathlon et la reine de l’heptathlon !

Talence: Le record de Kevin Mayer, «le plus beau cadeau du monde» pour le Décastar https://t.co/6Sv4H5sgok via @20minutesSport pic.twitter.com/w4iZEiQEv7 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 17, 2018

Le Français, vice-champion olympique et champion du monde en titre, est un habitué de la réunion talençaise. Il l’adore même. Au point d’y avoir établi un nouveau record du monde dans sa discipline l’année dernière avec un score de 9.126 points. Mais cette fois-ci, il pourrait se faire voler la vedette par son alter ego féminin.

Thiam y fera sa rentrée

En effet, Nafissatou Thiam va participer pour la première fois de sa carrière au Décastar qui se disputera exceptionnellement, les 22 et 23 juin cette saison. La Belge, championne olympique, championne du monde et d’Europe en titre, lancera même sa saison dans la banlieue bordelaise.

Les deux athlètes seront sur la plaine des Sports de Thouars à Talence notamment pour préparer les prochains championnats du monde de Doha, au Qatar (du 27 septembre au 6 octobre).