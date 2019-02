Illustration / Marathon de Paris — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

En plus des nouveaux sports, les organisateurs des JO-2024 ont mis en avant jeudi « une approche des Jeux tournée vers les gens, pour les gens », selon les mots employés par Tony Estanguet.

En clair, Paris-2024 va proposer au grand public, aux spectateurs, de s'investir pleinement dans l'évènement, à travers des sports connectés et l'organisation d'un marathon ouvert à tous, dont les modalités restent à définir. Tony Estanguet a évoqué une course « sur le même parcours que les athlètes, le même jour », mais « pas en même temps ».

Pour la première fois de l'histoire de l'Olympisme, #Paris2024 vous permettra de courir le #Marathon le même jour, dans les mêmes conditions que vos athlètes Olympiques. Une expérience unique dans une vie qui vous marquera ! 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️ pic.twitter.com/WNtNtsn8O2 — Paris 2024 (@Paris2024) February 21, 2019

« Pour la première fois de l’histoire on s’est dit qu’il faut que le programme sport de Paris 2024, ce soit pas juste des actions qu’on a dans les écoles, en entreprise mais que y compris pendant les Jeux, les Jeux seront ouverts et que tout le monde puisse courir le marathon des Jeux, a expliqué Estanguet à 20 Minutes. C’est vrai qu’il y a déjà beaucoup de marathons ouverts, y’a plein de gens qui ont déjà couru des marathons, mais là ils vont courir le marathon des Jeux. Et c’est ça qui est vraiment, vraiment différent. On peut penser qu’il y aura du public, une ambiance très forte et ça c’est la première fois et ça sera complètement différent des expériences que certains marathoniens [amateurs] ont déjà pu vivre. »