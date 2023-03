Vous trouvez vous aussi que les déclarations des joueurs de rugby ressemblent de plus en plus à celles des footballeurs ? Dans l’ensemble c’est vrai. Mais il y a encore des exceptions comme Mack Hansen, l’ailier irlandais, dont les propos après le succès en Ecosse (7-22) ont été rapportés lundi par The Irish Times. Samedi, son équipe visera le Grand Chelem contre un XV de la Rose humilié par les Bleus, samedi à Twickenham (10-53).

Ne comptez pas sur l’Australien de naissance, dont la mère est née à Cork, dans la Verte Erin, pour s’apitoyer sur le sort des hommes de Steve Borthwick. « Je pense que tout le monde déteste l’Angleterre en général, a lâché le joueur du Connacht, reconnaissable à son casque et à sa moustache à la mode Hulk Hogan. C’est quelque chose dont j’étais déjà conscient. »









« Il y a pas mal de haine, n’est-ce pas ?, a-t-il aussi ajouté. Mais c’est une bonne chose, parce qu’une fois le match terminé, ce sont de bons gars comme tout le monde. » « Cela ajoute un peu de piment, a aussi jugé Hansen. Je n’ai pas eu la chance de pouvoir jouer l’année dernière [victoire irlandaise 15-32 à Twickenham], alors je croise les doigts pour pouvoir jouer samedi prochain. »

Irlande - Angleterre, une histoire de famille

Le trois-quarts aile de 24 ans, qui a déjà inscrit trois essais dans ce Tournoi des VI Nations, a toutefois retrouvé un peu de mesure au moment d’évoquer la terrible période que traverse son futur adversaire. « La pire chose qui pouvait nous arriver, c’était une défaite de l’Angleterre à domicile. On sait qu’elle va se reprendre. C’est une grande équipe. »

Une « grande équipe » qui devrait retrouver son capitaine Owen Farrell, remplaçant face aux Bleus, et qui est « accessoirement » le fils d’Andy Farrell, le sélectionneur (anglais) des Irlandais. « S’il joue, il y aura beaucoup de discussions sur le fait de légèrement le taper sur le sol », a plaisanté Hansen, à l’humour décidément très rugby.