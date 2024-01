Le Dakar est en deuil. Ce lundi, la course a perdu l’un des siens, le pilote espagnol Carles Falcon, décédé à l’âge de 45 ans. Le motard de l’équipe TwinTrail était tombé lourdement lors de la deuxième étape du Dakar, disputé en Arabie saoudite, à seulement quinze kilomètres de l’arrivée. Il souffrait notamment d’un œdème cérébral et de plusieurs fractures (cotes, clavicule, poignet).

View this post on Instagram A post shared by Carles Falcón Brunet (@cfalconb)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

A la suite de la chute, il avait été victime d’un arrêt cardiaque et avait été placé en réanimation. Après quelques jours à l’hôpital de Riyad, Carles Falcon avait été rapatrié en Espagne. « Ce lundi 14 janvier, Carles est parti. C’était une personne souriante, toujours active, qui profitait avec passion de tout ce qu’il faisait, spécialement à moto. Il est parti en faisant ce dont il rêvait, disputer le Dakar, a indiqué son équipe dans un communiqué. A la suite de l’accident Twintrail avait décidé de quitter le Dakar.

Selon le journal espagnol AS, Carles Falcon était ingénieur informatique, mais aussi instructeur moto et guide de voyages à moto. Il avait disputé son premier Dakar en 2022. « Il enseignait avec patience, énergie et bonheur, pour que tout le monde se fasse plaisir à moto, a indiqué l’équipe. C’est ce qu’il nous a laissé. »