Un doublé historique, et un triplé inédit. Après un premier sacre en 2021, Thomas Ruyant a à nouveau remporté dimanche la Transat Jacques-Vabre confirmant son statut de nouveau patron de la classe Imoca et des traversées transatlantiques. Parti le 7 novembre du Havre, le marin nordiste a franchi la ligne d’arrivée avec son co-skipper Morgan Lagravière à 2h02 en heure locale, après 11 jours 21 heures et 32 minutes de course à bord de leur voilier For People.

Une victoire en forme de consécration pour ce marin discret et charismatique. Après son titre en 2021 et un succès sur la Route du Rhum en 2022, il a réalisé un triplé inédit dans l’histoire de la course au large. « Je ne sais pas si c’est moi le patron en Imoca », a humblement répondu le navigateur de 42 ans sur le ponton d’honneur à Fort-de-France. « Comme disait Morgan, on voulait surtout se faire plaisir et c’est ce qu’on a réussi à faire », a-t-il ajouté.

Aux côtés de « son pote Momo », le tandem a réalisé un sans-faute sur cette 16e édition de la « Route du Café », dont le parcours avait été raccourci en raison des tempêtes Ciaran et Domingos, obligeant les Imoca à rester à quai une semaine supplémentaire.

« Vivre pour la seconde fois ces moments avec Toto, c’est magique »

Leaders à partir du Cap Vert, les deux marins se sont appuyés sur les performances de vitesse, la régularité et la robustesse du voilier For People bleu et blanc, mis à l’eau en mars dernier. « Le bateau est simplement fabuleux, dur, bruyant, mais fabuleux ! Et la complicité avec Momo a fait le reste ! On a beaucoup donné car on a passé beaucoup de temps à barrer », a expliqué Ruyant, père de 2 enfants résidant à Larmor-Plage (Morbihan).

Serein et souriant à l’arrivée en baie de Fort-de-France, le regard bleu de Thomas Ruyant s’est voilé au moment de remercier son co-skipper, le Réunionnais Morgan Lagravière, et l’équipe technique rassemblée sur le ponton. « On est dans l’émotion, car on sait d’où on vient, et on connaît le travail énorme abattu par toute l’équipe. Vivre pour la seconde fois consécutivement ces moments avec Toto, c’est magique », est venu à la rescousse Lagravière. « Je suis avant tout heureux pour l’équipe, pour cette victoire de groupe et les gars qui ont travaillé comme des fous depuis la mise à l’eau du bateau en début d’année, tout l’été ensuite, après notre avarie du Fastnet », a expliqué Ruyant ému.

« Deux voiliers d’une même écurie sur le podium, c’est génial ! »

Derrière le duo vainqueur, la deuxième place en Imoca devait se jouer entre For The Planet et Paprec Arkéa, attendus au lever du jour dimanche dans la baie des Flamands à Fort-de-France.

Un motif de satisfaction supplémentaire pour le vainqueur, propriétaire de l’équipe TR Racing, qui a intégré le projet For The Planet du marin britannique Sam Goodchild, à qui il a vendu son ancien bateau. « Deux voiliers d’une même écurie sur le podium, c’est génial ! J’ai vécu des moments forts sur son bateau (victoires Jacques-Vabre 2021 et Route du Rhum 2022, ndlr). C’est un régal de voir un marin comme lui continuer à faire des résultats avec », a dit Ruyant.

Le navigateur, né près de Dunkerque, a achevé ce triplé inédit à bord d’un monocoque de 18 mètres, taillé pour le Vendée Globe 2024, son objectif principal après avoir terminé 6e lors de la dernière édition. « Evidemment que c’est l’objectif. On travaille tous pour ça ! On est train de fiabiliser notre bateau. Je sais que j’ai une bonne machine et que j’ai envie d’aller au bout. Mais c’est une tout autre course, déjà c’est du solo », a prévenu Ruyant. A un an du départ de « l’Everest des Mers » aux Sables-d’Olonne, il fait désormais partie des grands favoris.