Leurs amarres ont beau être solides, elles ont parfois rompu sous la force des vents ou de la houle. En France, de nombreux bateaux ont subi d’importants dégâts causés par le passage des tempêtes Ciaran et Domingos, allant même jusqu’à dériver au fil des vents et des marées ou même à couler. Si la majorité des embarcations seront récupérées et réparées, certains rafiots un peu plus vieillots risquent fort d’être abandonnés par leurs capitaines. Après les tempêtes, « les dommages constatés sont nombreux et souvent irréversibles pour leurs propriétaires », rappelle l’association pour la plaisance écoresponsable (Aper). Inquiet de voir ces épaves proliférer sur les côtes françaises, l’éco-organisme a tenu à rappeler que le traitement et la déconstruction des bateaux de plaisance étaient gratuits pour les usagers en France. Seuls les coups de déséchouage et de transport restent à la charge des propriétaires.

Le message lancé par l’Aper n’est pas anodin. En abandonnant leur bateau, les plaisanciers font courir le risque d’une pollution lente du milieu. Que ce soit le carburant, les batteries, les moteurs ou les coques en composite, toutes les embarcations présentent des composants qu’il est important de bien traiter. A l’image des voitures, il est essentiel que chaque propriétaire s’occupe de la déconstruction de son embarcation. Depuis le 1er janvier 2019, l’éco-contribution est obligatoire pour tout bateau de plaisance ou de sport vendu en France. Cette nouvelle taxe permet de financer l’Aper, l’éco-organisme missionné par l’État pour mener ces chantiers.

L’Etat cherche les propriétaires

L’avantage pour les particuliers, c’est qu’ils n’ont rien à payer, en dehors des frais éventuels de renflouement et du transport. Pour éviter de payer trop cher, il est donc conseillé de se préoccuper de son bateau avant qu’il ne sombre définitivement. L’abandon d’un bateau est par ailleurs interdit par la loi. En cas de découverte d’une épave, l’État devra d’abord passer par la recherche du propriétaire afin qu’il s’occupe de son enlèvement. S’il ne parvient pas à le retrouver, il pourra procéder seul à la déconstruction de l’embarcation.

On compte 18 centres de traitement agréés sur la façade atlantique et neuf en Méditéranée. Depuis 2019, près de 9.500 bateaux en fin de vie ont été retirés des ports, des plages, des fonds de jardin ou des chantiers navals français.