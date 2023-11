Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse auront eu besoin de 14 jours 10 heures 14 minutes et 50 secondes pour signer leur victoire. A la barre du Maxi Banque Populaire, ils ont passé dimanche soir la ligne d’arrivée de la Transat Jacques-Vabre en grands vainqueurs, après plusieurs années de déboires en multicoque.

Partis du Havre, à 14.000 km de l’arrivée, Le Cléac'h et son co-skipper sont arrivés à 18h19 heure (23h19 en France métropolitaine) en Martinique. L’Ultim de Banque Populaire (multicoque de 32 mètres de long) a parcouru 9.263 milles à la vitesse moyenne de 26,76 nœuds (50 km/h) pour succéder au Maxi Edmond de Rothschild, vainqueur en 2021.

Une arrivée saluée par des coups de canon

Le maxi-trimaran barré par Le Cléac'h est entré dans la baie de Fort-de-France dans la nuit et son passage de ligne a été signalé à une foule dense rassemblée sur un ponton d’honneur à quelques centaines de mètres par plusieurs coups de canon. Son premier poursuivant, le SVR Lazartigue du tandem François Gabart et Tom Laperche, déjà deuxième en 2021, était attendu quelques heures plus tard. Pendant ces quinze jours de navigation, les deux machines océaniques les plus récentes de la flotte Ultim ont longtemps été au coude-à-coude.

D’abord inséré en embuscade le long de la façade atlantique, le « Banque Pop » a pris la tête de la flotte au passage à Madère, à la faveur de conditions météo idéales et d’un choix stratégique audacieux : il a été le seul voilier à contourner l’île par le nord. Rattrapés dans l’Atlantique sud par François Gabart, puis dépassés brièvement à hauteur de l’île de l’Ascension, Le Cléac'h et Josse ont su profiter ensuite des meilleures performances de leur voilier au portant – quand le vent vient de l’arrière du navire -.

Filant sur l’eau à plus de 30 nœuds (55 km/h) de moyenne pendant plusieurs jours au large du Brésil, le Maxi Banque Populaire XI a réalisé une fin de course parfaite pour combler puis creuser son écart avec SVR.

Le Vendée Globe au palmarès de Le Cléac'h

Grâce à ce périple de 14 jours mené tambour battant, Le Cléac'h a remporté en Martinique sa première victoire majeure sur un multicoque. Vainqueur en monocoque du Vendée Globe en 2017, ce Breton est l’une des figures de la course au large depuis le début des années 2000, et son premier sacre sur la Solitaire du Figaro (2003).

Devenu skipper principal des multicoques de Banque Populaire en 2013, il a longtemps joué de malchance sur ce support. En 2014, victime d’une blessure à une main, il est remplacé à la dernière minute par Loïck Peyron, qui remporte la Route du Rhum. En 2018, toujours sur le Rhum, il a chaviré après deux jours de course et frôlé la mort. « Cela va lui faire du bien s’il gagne. C’est un athlète de très haut niveau et un grand champion. Mais en multicoque, il n’avait jamais eu la chance de pouvoir montrer à tout le monde ce qu’il savait faire. Ce sera un soulagement », avait dit Ronan Lucas, directeur de l’équipe Banque Populaire. C’est donc maintenant chose faite.