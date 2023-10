Coupe du monde de rugby en direct : Thomas Pesquet dégoupille contre l’arbitrage de Ben O’Keeffe… Suivez l’actualité de lundi avec nous…

08h28 : Salut les ami(e)s ! Un peu mal à la tête ce matin ? C’est normal

Cela arrive aux plus grands. Prenez Thomas Pesquet. Le spationaute français a fait craquer sa combinaison de gendre idéal après le quart de finale de désormais sinistre mémoire, dimanche soir. « Le rugby est un sport qui, d’habitude, se joue à 15 contre 15 », a ainsi écrit l’ancien pensionnaire de la Station spatiale internationale sur « X » (anciennement Twitter).

La référence est déjà limpide, mais le fan des Bleus et du Stade Toulousain tombe définitivement le costume dans une réaction à l’une des réponses à son tweet : « Non mais en plus de se faire voler, il faut se taper les mecs frustrés qui connaissent pas les règles, ça va bien là. Personne parlait, en Belgique, quand la France a gagné ? Tout le monde disait que c’était "un beau match avec 2 bonnes équipes" ? Et pourtant rien à voir niveau arbitrage. Sans déconner. » Je le comprends tout à fait, je suis moi-même encore un peu tendu.

Non mais en plus de se faire voler, il faut se taper les mecs frustrés qui connaissent pas les règles, ça va bien là. Personne parlait,en Belgique, quand la France a gagné ? Tout le monde disait que c'était « un beau match avec 2 bonnes équipes » ? Et pourtant rien à voir niveau… — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 15, 2023