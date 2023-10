S’il vous plaît, pour au moins une journée, merci de ne pas parler de « data ». Prenons quelqu’un qui a raté le France – Afrique du Sud (28-29) de dimanche soir. Disons qu’il consulte la feuille de statistiques livrée par World Rugby sur son site avant de vérifier le résultat de ce quart de finale de Coupe du monde (oui, on est d’accord que personne ne fait ça, mais on attendra des jours meilleurs pour pondre des attaques d’articles plus réalistes…).

Et bien, notre improbable spécimen se dirait sans doute que les Bleus ont dompté les Springboks et qu’on va se régaler toute la semaine en parlant de la demi-finale qui nous attend samedi face aux perfides Anglais. Bon allez, on va dire que notre ami imaginaire a fini par regarder le score et on va entrer dans le vif du sujet.

Passons sur l’occupation et la possession (respectivement 63 % et 60 % en faveur des collègues d’Antoine Dupont), puisqu’on sait - désolé pour le cliché - que dominer n’est pas gagner, et que les Boks ont su marquer des essais en deux coups de cuillère à pot, ou plutôt de coups de pied.

Bien moins sollicités mais plus efficaces que les Boks en défense

Mais quand on voit que les Français ont porté le ballon 100 mètres de plus que leurs adversaires (524 contre 424), gagné plus de mètres au pied (770 contre 736), qu’ils ont franchi 82 fois la ligne d’avantage (contre 36), battu 43 adversaires (contre 12), gagné 103 rucks (contre 56), on a envie de se blottir dans le coin d’une pièce sombre, et de ne plus bouger pendant les quatre prochaines années.

Les larmes redoublent de volume lorsqu’on constate que les hommes de Fabien Galthié ont réussi 81 % de leurs 92 plaquages, alors que ceux de Jacques Nienaber n’affichent que 71 % dans ce secteur, avec 43 (!) échecs sur 158 (!!!) tentatives.

2 - La France n'a remporté aucun des 2 derniers matches à élimination directe de Coupe du Monde où elle menait à la pause (ce soir et face au pays de Galles en 2019). Larmes.#FRAvRSA #RWC2023 pic.twitter.com/iphrxSYaZ8 — OptaJean (@OptaJean) October 15, 2023



Côté pénalités, les deux équipes ont fait jeu égal (six et six), un total si faible qu’il rappelle que nous avons assisté à un choc entre la crème de la crème du rugby mondial. Ceci dit, le Sud-Africain Eben Etzebeth a tout de même pris un carton jaune en fin de première mi-temps, alors que les Français ont joué à 15 toute la partie.

Les Sud-Africains meilleurs en mêlée (sans blague)

Soyons justes toutefois, si les deux formations ont conservé tous leurs lancers en touche, les Boks réussissent un 7/8 en mêlée bien supérieur au 5/9 des Bleus. Une domination dont on s’était rendu compte avant de fouiller dans les stats. Ils ont aussi réussi 8 turnovers (contre 5). Autrement dit, toute controverse arbitrale mise à part, les Sud-Africains, auteurs de quatre essais contre trois pour les Français, ont su se montrer bien plus réalistes, dans le sillage d’un Cheslin Kolbe intenable (126 mètres gagnés et un essai). Ce lundi, les regrets sont éternels côté français, et aucune machine ne réussira jamais à transformer ce sentiment en algorithmes.