Italie - Uruguay EN DIRECT : Un duel plus équilibré qu’attendu ? Suivez le match avec nous

10e : Deuxième fois que les Italiens choisissent de relancer dans leurs 22 et deuxième fois qu'ils se font fumer. Etrange... Balle uruguayenne et possibilité pour les Retos de mettre la pression sur le rideau rital.

8e : Ah ben si ahahah (je m’y connais, comme vous pouvez le constater) essai italien ! Le consultant TF1 n’est pas d’accord lui non plus, pour lui le ballon n’a pas touché le sol. Il faudrait revoir les images. Mais bon, passons, l’Italie est devant et Allan transforme l’essai derrière. 7-0