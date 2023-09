Irlande - Tonga EN DIRECT : Sexton un peu plus dans la légende, l'Irlande déroule… Suivez le match avec nous…

Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour marquer contre cette équipe de fous furieux. Et la violence des chocs sur ces dernières minutes...pfiou....31-13, on revient dans dix minutes

Il sautille comme un gamin le Johnny et il a bien raison. Encore une percée autour des rucks initiée par Murray, ensuite Ringrose n'a plus qu'à servir son ouvreur à hauteur. 16 points déjà ce soir, et O'Gara dans le viseur

Désormais, pour pouvoir évoluer sous de nouvelles couleurs, il faut ne plus avoir été sélectionné dans son équipe nationale d’origine depuis 36 mois (soit trois ans) et être né dans le pays pour lequel on souhaite évoluer, ou bien avoir un parent ou un grand-parent né dans ce pays. Ca élargit le champs des possibles.

6e : Les Tongiens tournent à une pénalité par minute, ça va pas le faire à ce rythme. Sexton prend sagement les points. Plus que deux pénalités et il sera au niveau de O'Gara, l'entraîneur rochelais, ouvreur mythique de l'Irlande des années 2000. 3-0