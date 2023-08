L’UEFA a fait le choix de la décence. Quelques heures après l’annonce du décès d’un jeune homme de 22 ans dans une rixe opposant supporters de l’AEK Athènes et du Dinamo Zagreb, l’instance européenne a pris la décision de reporter le match comptant pour les qualifications aller de Ligue des champions. « A la suite des violences de la veille et en consultation avec les autorités locales, l’UEFA a décidé que les conditions pour que le match entre l’AEK Athènes et le GNK Dinamo se déroule ce soir ne sont pas remplies », a communiqué l’UEFA.

La victime poignardée mortellement

Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune supporter grec de 22 ans a été mortellement poignardé dans de violents affrontements entre les groupes d’ultras des deux clubs avant le match qui devait se dérouler mardi soir dans le stade de l’AEK à Nea Filadelfia en banlieue d’Athènes.

Le match retour prévu à Zagreb le 15 août est lui maintenu, tout comme l’interdiction de déplacement des supporters des deux clubs à l’étranger, qui concernait également le match aller finalement reporté.