Pour Tifany Huot-Marchand, le couperet et tombé, sec, brutal. Après son grave accident lors d’une compétition de short-track aux Pays-Bas en octobre 2022 qui lui aura coûté une fracture de la cervicale C5, la championne française de patinage de vitesse a appris qu’elle ne serait plus jamais autorisée à reprendre la compétition. C’est ce qu’elle a annoncé dans un post Instagram publié lundi soir.

« Aujourd’hui, je viens d’avoir la réponse à la question que je me pose depuis des mois. Est-ce que je vais pouvoir reprendre le Short-Track et la compétition ? La réponse est NON (Définitif), écrit-elle. Je me suis battue tous les jours. J’y ai cru. Fort. Comme personne ne peut l’imaginer. Et aujourd’hui, on refuse que je m’aligne de nouveau en compétition. Ma moelle épinière est trop fragile. J’accuse vraiment le coup. Mon corps souffre. Terriblement. Mon cœur, mon âme, mon corps hurlent. Je suis brisée. Inconsolable. »

Tifany Huot-Marchand n’aura donc pas réussi ce qu’elle qualifiait souvent comme « la course la plus longue et la plus difficile de [sa] vie », elle qui n’a eu de cesse de travailler physiquement lors de sa rééducation (elle était venue nous en parler dans nos locaux à l’époque lors de notre émission sur Twitch) pour parvenir à revenir au niveau et pouvoir prétendre un jour retrouver les pistes glacées.