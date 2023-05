La Chine confirme une nouvelle fois qu’il faut compter avec elle aux échecs. Le grand maître Ding Liren est en effet devenu le premier chinois champion du monde de la discipline dimanche à Astana. Il a pour cela battu le Russe Ian Nepomniachtchi.

A 30 ans, le joueur a pris le dessus après les départages et au terme d’un combat qui marquera davantage par sa dramaturgie renversante que par la précision des deux joueurs. Qu’importe la qualité : si six Chinoises ont été championnes du monde d’échecs depuis 1990, dont l’actuelle Ju Wenjun, c’est la première fois que le pays remporte le titre suprême car ouvert aux hommes comme aux femmes.

Le plus jeune champion des échecs de Chine

La Chine fait depuis plusieurs années partie des nations les plus redoutées des échecs : elle a notamment remporté en 2014 et 2018 les olympiades, la compétition entre nations la plus importante de la discipline, Ding prenant une part prépondérante lors des deux éditions. Il a en outre longtemps été vu comme celui qui pouvait faire tomber le champion du monde depuis 2013, Magnus Carlsen.

Ding Liren est né à Wenzhou en 1992, ville qui a obtenu deux ans après le titre de « ville chinoise des échecs ». Deuxième au championnat du monde des -10 ans en 2003, il se révèle vraiment en devenant en 2009 le plus jeune champion des échecs de Chine.

Une ascension ralentie par le Covid-19

Il a ensuite été le joueur chinois le mieux classé de l’histoire, et le premier à participer au tournoi des Candidats, dont le vainqueur devient le challenger du champion du monde en titre, en 2018 puis 2020. Dès 2018, il devient le 5e joueur au classement mondial, grimpant même à la deuxième place en 2021.

Mais la pandémie de Covid-19 met un brutal coup d’arrêt à sa trajectoire. En 2022, il n’obtient pas de visa pour participer aux compétitions qualificatives au tournoi des Candidats et ne participe presque à aucune compétition du circuit officiel entre juin 2021 et avril 2022.

Ding profite du retrait de Carlsen

La disqualification du Russe Serguei Karjakin de toute compétition organisée par la fédération internationale en raison de sa prise de position en faveur de la guerre en Ukraine a cependant libéré une place pour le joueur le mieux classé non qualifié : Ding Liren. Car les points acquis aux échecs ne s’effacent pas au bout d’un an, mais changent uniquement après des parties.

Lors de sa participation au tournoi des Candidats en avril 2022, après une défaite au premier match contre Nepomniachtchi, Ding a finalement arraché lors de la dernière journée la deuxième place du tournoi. Cette position est ensuite devenue miraculeusement qualificative pour le championnat du monde quand Magnus Carlsen, quintuple vainqueur en titre, a décidé d’abandonner sa couronne.

Dimanche, Ding a couru après le score avant de finalement s’imposer. Mené à trois reprises, il est revenu à hauteur en gagnant la 12e ronde, au terme d’une partie où son adversaire a, à plusieurs reprises, eu un avantage décisif mais n’a pas su trouver les bons coups pour conclure.