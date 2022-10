L’heure de la contre-attaque a sonné pour Hans Niemann. Le joueur d’échecs américain a porté plainte jeudi aux Etats-Unis contre ceux qui l’accusent de triche, dont son rival norvégien le champion Magnus Carlsen, en leur réclamant 100 millions de dollars de dommages-intérêts. L’homme de 19 ans a déposé un recours au civil devant un tribunal fédéral du Missouri contre le quintuple champion du monde et d’autres acteurs du monde des échecs, dont la plateforme chess.com, qu’il accuse de « diffamation » et de « collusion ».

Leurs allégations ont « détruit dans l’œuf sa carrière remarquable et ruiné sa vie », écrivent ses avocats dans cette plainte consultée par l’AFP. Hans Niemann a été exclu de nombreuses compétitions et « ne peut plus obtenir d’emploi de professeur d’échecs dans des écoles sérieuses », assurent-ils. Cette plainte est l’acte le plus remarquable du jeune maître des échecs depuis l’éclosion de ce que ses avocats qualifient de « plus gros scandale de l’histoire des échecs ».

« Prêt à jouer nu »

Tout a débuté le 5 septembre quand le jeune Américain a battu la star norvégienne lors de la Sinquefield Cup aux États-Unis. Magnus Carlsen s’était alors retiré du tournoi, en l’accusant de façon sous-entendue de tricherie. Ses allégations ont ensuite été reprises par le joueur américain Hikaru Nakamura et la principale plateforme d’échecs en ligne au monde, chess.com, pour qui le jeune grand maître a « probablement triché » au moins 100 fois en ligne.

Dans sa plainte, Hans Niemann accuse ses détracteurs d’avoir agi de façon concertée par intérêt financier. « Par crainte que le jeune prodige ne mette en danger sa marque multi-millionnaire en lui infligeant d’autres défaites, Carlsen s’est vengé en l’accusant sans preuve », écrivent ses avocats. Hans Niemann a reconnu avoir triché sur chess.com, quand il avait entre 12 et 16 ans, mais nie avoir continué et s’est dit « prêt à jouer nu » pour prouver son talent.

La Fédération internationale des échecs (FIDE) a ouvert le 29 septembre une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.