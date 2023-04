On est bien loin des 6 millions d’euros réclamés par Corinne Diacre, mais la sélectionneuse a trouvé un accord financier avec la Fédération française de football (FFF), d’après une information du quotidien L’Equipe. L’ancienne coach de Clermont va percevoir 870.000 euros d’indemnités et, surtout, être libérée de son contrat avec la 3F. Car jusqu’ici, la France comptait deux sélectionneurs. Corinne Diacre, « dispensée d’activité », et Hervé Renard, nouvel entraîneur des Bleues.

Corinne Diacre bientôt à l’étranger ?

L’accord prévoit que la Fédé règle ses salaires (350.000 euros bruts annuels) jusqu’à la fin de son contrat, qui courait jusqu’au 10 août 2024 et lui donne une année supplémentaire au titre du préjudice subi. La « perte de chance » liée aux primes de victoire finale en Coupe du monde et aux JO (100.000 euros chacune) est également prise en compte dans l’accord.





Corinne Diacre, désireuse de tourner la page très rapidement, va donc pouvoir se consacrer à la suite de sa carrière. Une expérience à l’étranger, en club ou en sélection, serait la piste privilégiée. Pour oublier plus facilement cette situation qu’elle a mal vécue.