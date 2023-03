Biathlon EN DIRECT : Julia Simon poursuit sa quête du gros globe sur sa course de prédilection… Suivez la mass-start avec nous...

8h00 : Yo les biathlix, ça farte?

Désolé pour cette accroche quelque peu désinvolte, mais on est tout excités à l'idée de vivre cette mass-start, nouvelle étape vers le possible gros globe de cristal de Julia Simon, toujours leader de la Coupe du monde de biathlon. Mais un peu moins sereine depuis que Lisa Vittozzi continue de lui manger des points course après course. Heureusement, l'Italienne partait vraiment de très loin, et il faudrait vraiment que notre Julia nationale craque complètement d'ici dimanche prochain pour tout perdre. Autre motif d'espoir, la mass-start est le format préféré de la Française. Espérons que ça lui soit profitable.

>> Début du live à 12h45