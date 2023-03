Un euro symbolique et la conscience apaisée. Débouté en première instance, Hatem Ben Arfa a fait condamner en appel le Paris Saint-Germain pour harcèlement moral, d’après une information du quotidien L’Equipe. HBA obtient également 100.000 euros de rappels de salaire et de prime éthique, ce qui, finalement, est très peu par rapport aux 7,7 millions réclamés.

Ben Arfa avait été écarté du groupe après une visite de l’émir du Qatar lors de laquelle le joueur avait jugé bon de se plaindre (gentiment) de Nasser Al-Khelaïfi auprès du big boss. La remarque portait « sur le fait qu’il était difficile de joindre son président pour évoquer sa situation sportive ».

Paris n’avait pas l’obligation de sélectionner le joueur

La Cour d’appel a estimé que le sort réservé à Hatem Ben Arfa après cet épisode, à savoir l’éviction de dernière minute d’un stage aux Etats-Unis et le fait d’avoir été rétrogradé chez l’équipe de National 2 constituaient une forme de harcèlement moral. Et ce, car la manœuvre visait à « inciter monsieur Ben Arfa à quitter le club avant la fin de son contrat, et à accepter d’autres propositions ».





Pour ce qui est des non-sélections multipliées du joueur, la Cour d’appel observe que le club n’est pas obligé de sélectionner un joueur, quel qu’il soit, seulement de lui permettre « de s’entraîner dans les meilleures conditions, afin de préserver l’ensemble de ses capacités sportives ».