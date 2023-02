« Je n’ai JAMAIS de ma vie acheté, recherché, possédé, administré ou utilisé de l’EPO synthétique ou toute autre substance interdite, et je ne le ferai jamais. » C’est ce que martèle depuis un mois l’athlète australien Peter Bol. Provisoirement suspendu pour dopage le 10 janvier après un contrôle positif, le quatrième des JO de Tokyo sur 800 m a vu cette suspension être levée ce mardi.

Une deuxième analyse n’a pas confirmé que l’athlète né au Soudan avait pris des produits dopants. Un mois après que son échantillon « A » avait été testé positif aux agonistes des récepteurs de l’érythropoïétine (EPO), l’analyse de son échantillon « B » a cependant donné un résultat « atypique » pour cette substance interdite, déclare Sport Integrity Australia dans un communiqué.





L’enquête n’est pas terminée

La suspension du coureur australien de 28 ans a été levée, indique l’autorité antidopage, qui a toutefois prévenu que son enquête n’était pas terminée, puisque le résultat atypique de cet échantillon « B » est différent d’un test négatif. Les échantillons ont été prélevés en octobre dernier, hors compétition. « L’enquête sur cette affaire se poursuit. Sport Integrity Australia examinera, dans le cadre de son enquête, si une ou plusieurs violations des règles antidopage ont été commises », précise l’organisation, sans dévoiler « un calendrier à ce stade ».

Médaillé d’argent aux Jeux du Commonwealth en août dernier, Peter Bol a donc nié tout acte répréhensible depuis l’ouverture de l’enquête. « Le dernier mois n’a été rien de moins qu’un cauchemar », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’il aurait souhaité que ses résultats de l’échantillon « A » n’aient pas été « divulgués ». « Pour le dire une fois de plus : je suis innocent et je n’ai pas pris cette substance comme on me l’a reproché », insiste-t-il.