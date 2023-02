Mondiaux de biathlon EN DIRECT : Julia Simon championne du monde! Suivez la poursuite avec nous

14h25 : Julia Simon sur la Chaîne L'Equipe : « C'est vraiment un sacré aboutissement. Je suis très contente de mes tirs, très construits, très calmes. J'ai franchi un cap dans la gestion de mes émotions. Sur le dernier tir debout j'ai essayé de jouer avec Denise. Je me disais que si je tire un peu plus vite, peut-être que lui mettrais la pression. Il y a eu une faute, mais c'est passé. Sur le dernier tour, j'ai eu les jambes qui se sont mises à trembler quand j'ai réalisé que c'était possible. »