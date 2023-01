France - Allemagne EN DIRECT : Richardson ramène les Bleus à hauteur juste avant la pause...

10h30 : Helloooooooo les ballequicollix !

Bonjour la France, comme tous les six mois ou presque, on vient vous faire vivre en live une grosse compétition internationale de handball. Il s’agit en ce début d’année des championnats du monde. Et devinez quoi, on a droit à sept sélections européennes à l’affiche pour ces quarts de finale (plus l’Egypte). Concernant nos Bleus, invaincus et donc plutôt sereins depuis le début de ce Mondial, ce premier match à élimination directe, ce mercredi (20h30 à Gdansk (Pologne), aura de la gueule puisqu’il faut se coltiner l’Allemagne. Même si la sélection allemande semble cette année souffrir d’un déficit d’expérience, on sait à quel point les rencontres entre les deux nations sont historiquement accrochées. On a hâte de découvrir tout ça, d’autant que notre éternel Nikola Karabatic (38 ans) devrait être dispo, après avoir été forfait lors des deux derniers matchs en raison d’une contusion au pied gauche. Voilou, à tout vite !

» Rendez-vous par ici dès 20h15, avec un coup d’envoi de la rencontre à 20h30.