Biathlon EN DIRECT : Julia Simon a mangé Elvira Oeberg, c'est gagné pour la France... suivez la course avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

12h50 : Et en plus, Chloe avait bel et bien touché Julia sur le passage de relais! La menace de la pénalité disparait. La France va gagner!

12h50 : 53 secondes d'avance, elle fait même pas semblant de ralentir un peu pour le moment, Julia!

12h47 : TROIS PIOCHES! Elvira Oeberg s'en sort finalement mais elle est loiiiin. 54 secondes de la France, ce relais aura été PAR-FAIT.

12h47 : ET OEBERG CRAQUE! DEUX PIOCHES! Merci pour les travaux, le dernier tour sera une formalité pour Julia Simon!

12h46 : BRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH LA MITRAILLEUUUUUUSE JULIA SIMON!!!!!!

12h46 : DERNIER TIR DE CE RELAIS FEMININ.

12h45 : 22 secondes d'avance pour Julia, qui ne faiblit pas. On va bien trembler sur le dernier tir, quand même. J'espère que la Française est plus sereine que moi devant ma télé.

12h42 : On regarde de loin et de haut, avec un peu de pitié, cette bataille pour la 3e place entre Norvège, Allemagne et Autriche à plus d'une minute de notre Julia Simon nationale.

12h41 : OUI JULIA! 5/5! Il n'en reste plus qu'un! 5/5 pour Elvira Oeberg aussi. Le combat continue entre les deux meilleures biathlètes du monde. Mais La Française reprend du temps à la Suédoise, 20 secondes d'avance à la sortie du pas de tir.

12h40 : Ah! Julia reprend trois secondes à Oeberg. Faut assurer au tir, maintenant.

12h37 : Pour revenir à la course, la Suède est revenue à 12 secondes de la France. Julia n'a plus de marge sur sa dauphine Elvira Oeberg.

12h36 : Oh non on va pas perdre sur ça quand même. Passage de relais absolument pas évident pour la France... Le hochement de tête de Chloe Chevalier, j'aime pas trop ça. Pour le moment pas de pénalité annoncée en tout cas.

12h35 : OH MERDE CHLOE QUI N'A PAS TOUCHE JULIA

12h34 : Oh le finish de malade d'Anna Oeberg qui n'est plus qu'à 16 secondes. Ca va se jouer entre Elvira et et Julia Simon cette histoire!

12h31 : Pour le podium par contre c'est du tout cuit, l'Allemagne, 3e est à 41 secondes de Chevalier, l'Autriche, 4e, à 1 minute.

12h30 : ELLES SONT TOUTES PLEIN CENTRE CETTE FOIIIIS!!!! La France de Chloe Chevalier garde son avance, Oeberg mitraille et claque un 5/5 magique! Elle va revenir très près, elle se rapproche. Plus que 27 secondes d'avance sur la Suède.

12h29 : Le tir debout pour Chloe, maintenant!

12h28 : Anna Oeberg rigole pas trop sur les skis, quitte à se mettre dans le rouge avant le dernier tir. Elle fait le break sur l'Autriche et l'Italie. Elle n'est plus qu'à 34 secondes, elle a donc repris 10 secondes à Chloe!

12h24 : L'Allemagne pioche une fois et se fait reprendre par la Suède des Oeberg. L'Italie ressort 2e avec 37 secondes de retard. Suède, 3e (+44) et Autriche 4e (+46). On est large

12h24 : DEUX CORDONS MAIS CA RENTRE, poteau rentrant comme on dirait au foot! 5/5 sans pioche, la France continue son sans faute! Et en plus elle a tiré très vite, Chloe!

12h23 : Chloe sur le pas de tir pour le premier couché. Allez Chloe, on respire, on se concentre.

12h22 : L'écart continue de se creuser, 36 secondes d'avance pour Chloé Chevalier sur ses poursuivantes allemande et italienne.

12h19 : On se refait le dernier tir d'Anais Chevalier. Petite frayeur sur le 3e avant de se reprendre. Parfait. : On se refait le dernier tir d'Anais Chevalier. Petite frayeur sur le 3e avant de se reprendre. Parfait.

5️⃣ SUR 5️⃣ POUR ANAÏS CHEVALIER-BOUCHET !



La Française sort seule en tête après son dernier tir 🇫🇷



Suivez le relais Femmes en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/SFY8b6XzdH#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/0DgWv9JkRC — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 22, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





12h18 : Toujours 30 secondes d'avance pour la France au dernier intermédiaire. Anaïs va passer le relais à sa soeur! Allez Chloé, faut faire comme sur le sprint ! GO, GO, GO!

12h14 : La France a 30 secondes d'avance sur le Canada et l'Italie! Monstrueuse Anaïs.

12h13 : BAM, BAM, BAM, BAM, BAM! 5/5 ET L'ALLEMAGNE PIOCHE DEUX FOIS!!!! Wierer UNE! C'est une démonstration!

12h12 : Anaïs Chevalier compte 15 secondes sur l'Allemagne, désormais 2e. L'Italie est à 23 secondes. Entre les deux, la Canadienne continue de perdre des secondes, alors que se profile le 4e tir.

12h10 : J'ai dit n'importe quoi, elle a pioché une fois, my bad. Mais elle a quand même beaucoup d'avance, ça par contre c'est correct.

12h07 : ANAIS QUI PREND UNE OPTION! 5/5, propre. La seule favotite à n'avoir pas pioché. La Canadienne Moser ressort à 9 secondes mais l'Allemagne et l'Autriche sont reléguées à 20 secondes.

12h01 : Anaïs Chevalier s'élance avec 8 secondes d'avance sur la Suède! Mais la fin de tour de zinzin que nous a pondu Jeanmonnot! FOU

12h00 : ATTAQUE DE LOU! Seule Personn peut suivre, et encore! Elle a complètement fait sauter les autres skieuses. La Norvège, 4e, est à 13 secondes. INCROYABLE.

11h58 : Elle est BEAUCOUP trop forte pour la concurrence sur les skis. Elle a refait son retard, elle est dans les skis de la Suède, en 2e position.

11h56 : Elle a bien fait de prendre de l'avance, Lou! Elle a pioché une fois mais reste à 5 secondes de a tête, elle ressort 4e. Très bon premier relais pour la Française.

11h55 : Lou refait le coup sur la montée pour prendre quelques dizaines de mètres d'avance sur la concurrence. Elle décroche l'Italie et l'Autriche à près de dix secondes. Masterclass!

11h55 : Pas de gros écarts non plus pour le moment après ce premier tir. Le top 10 se tient en 15 secondes.

11h50 : OUI LOU LE 5/5 ! SUR LE TIR COUCHE ! La Française ressort 3e à trois secondes de l’Autriche, donc dans le groupe de tête.

11h48 : Ah bah mauvaise langue que je suis, il y a eu une cassure dans la première montée et Lou Jeanmonnot a décidé de prendre le peloton à son compte. elle est en tête.

11h47 : Jeanmonnot est tranquillement dans les skis des premières, en 5e position. ce premier tour n'a jamais vraiment grand intérêt, on va se contenter d'attendre sagement le premier tir.

11h45 : Bang, bang, c'est parti! Dossard 4 pour l'équipe de France. On compte sur Lou pour tout déchirer sur ce premier relais.

11h30 : Petit point sur la startlist du relais féminin français 1) Lou Jeanmonnot 2) Anaïs Chevalier 3) Chloe Chevalier 4) Julia Simon aka the queen

11h30 : On chauffe les skis, plus qu'un quart d'heure avant le départ!