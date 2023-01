Biathlon EN DIRECT : Journée galère pour les Françaises, à l'image de la 18e place de Julia Simon… Suivez la poursuite d’Antholz avec nous…

08h : Cia tutti, c’est samedi midi et y’a bibi !

Bien le bonjour les biathlix, on est de retour pour un live de biathlon qui s’annonce passionnant (on sait, on doit vous la faire à chaque fois celle-là). Mais imaginez, on n’a pas l’habitude de voir notre leader de la Coupe du monde de biathlon Julia Simon finir à la 9e place d’un sprint. Autant dire que sa réaction promet ce samedi à Antholz (Italie). Autre gros focus qui s’impose, mais pour des raisons totalement opposées : la surprenante Chloé Chevalier (2e vendredi) va-t-elle parvenir à confirmer ce premier podium en Coupe du monde de sa carrière, à 27 ans ? Allez, on a hâte de vivre ça avec vous au moment du repas. A toute les amis !

» On se retrouve ici dès 12h45, avec un début de course programmé à 13 heures.