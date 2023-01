Damar Hamlin reste hospitalisé et « dans un état critique » ce jeudi, trois jours après l’arrêt cardiaque du joueur des Buffalo Bills pendant un match de NFL. Mais son état de santé a connu une « amélioration remarquable » ces dernières vingt-quatre heures, a annoncé son club.

« Selon les médecins qui s’occupent de Damar Hamlin au centre médical de l’Université de Cincinnati, bien qu’il soit toujours dans un état critique, il a démontré qu’il semble être intact sur le plan neurologique. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants », a déclaré l’équipe, basée dans l’Etat de New York. « Nous sommes reconnaissants pour l’amour et le soutien que nous avons reçus. »









L’agence qui représente Hamlin a également publié un communiqué au même ton optimiste, évoquant « l’amélioration substantielle » de l’état de santé du défenseur de 24 ans, pendant la nuit de mercredi à jeudi. Mercredi, des premiers signes encourageants avaient été relayés par divers proches du joueur, qui avait subi un terrible choc à la poitrine en plaquant un adversaire lors du match de saison régulière contre les Bengals à Cincinnati.

La dernière journée de NFL maintenue

La NFL, qui a reporté le match sine die, « n’a pas encore pris de décision concernant sa reprise éventuelle à une date ultérieure », a-t-elle déclaré mardi. En attendant, la journée de championnat, la dernière de la saison régulière, est maintenue ce week-end, et les Bills ont dû reprendre l’entraînement mercredi en vue de recevoir les Patriots de New England dimanche, pendant que des fans étaient rassemblés à l’extérieur du stade afin d’organiser une veillée de prière pour Hamlin.

L’émotion reste vive quant au sort du joueur, bien au-delà du monde du sport. Le président américain Joe Biden a dit s’être « longuement entretenu avec son père et sa mère », mercredi à son arrivée à la Maison-Blanche.