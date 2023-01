Biathlon EN DIRECT : Julia Simon veut continuer sa série... Le sprint de Pokljuca pour commencer en beauté...

: Bonjour les biathlix !!!Et oui, on est de retour après les fêtes de fin d'année pour la reprise de la saison de biathlon. On commence en douceur, ce jeudi, avec le sprint féminin. Mais on va vibrer comme jamais avec Julia Simon, qui est en tête du classement général de la coupe du monde, après un début d'hiver sensationnel, notamment derrière la carabine. La Savoyarde pourrait devenir la première française à remporter le gros globe de cristal depuis Sandrine Bailly, en 2005. Autant dire, une trotte. Julia Simon partira avec le dossard 25. Et on suivra attentivement les autres Tricolores, qui ont réalisé de grosses perfs au Grand-Bornand.

> On se retrouve dès 14h pour suivre cette course, tous ensemble