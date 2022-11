Les handballeuses françaises se sont qualifiées pour le dernier carré de l’Euro-2022 grâce à leur succès mardi à Skopje face à l’Allemagne (29-21). Les Bleues, toujours invaincues dans ce Championnat d’Europe, ont assuré au passage la première place de leur groupe leur offrant, en théorie, un adversaire plus abordable en demi-finale vendredi à Ljubljana.

La bande d’Estelle Nze Minko a rempli son objectif initial affiché. Surtout, elle a une nouvelle fois confirmé le statut de l’équipe de France, solidement installée parmi les toutes meilleures nations du monde avec cette quatrième participation de à la suite du dernier carré d’un Euro.





FIN DU MATCH 🇫🇷 29 - 21 🇩🇪

C'est terminé ! Les BLEUES continuent sur un sans faute avec une 5e victoire consécutive et se qualifient pour les 1/2 finales de l'EHF EURO 2022 🔥

RDV demain à 20H30 pour le dernier match du tour principal face à l'Espagne 🇫🇷⚡🇪🇸#BleuetFier #FRAALL pic.twitter.com/TcUH5gq4VY — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) November 15, 2022







En neuf tournois internationaux depuis les JO-2016, elles ne sont passées à côté des demi-finales qu’une seule fois, lors de l’accident du Mondial-2019 à Kumamoto.

Comme les Monténégrines dimanche - qui ont décroché mardi l’autre ticket du groupe II pour le dernier carré –, les Allemandes n’ont tenu le choc qu’une vingtaine de minutes (7-6, 19e). Le temps que la défense ne resserre les rangs. Entretemps, Cléopâtre Darleux (10 arrêts, 36 % au total) avait écœuré les tireuses de la Nationalmannschaft qui jouait sa survie dans le tournoi.

Dernier rendez-vous face à l’Espagne

Avant de s’envoler jeudi matin pour la capitale slovène, hôte des demies puis de la finale, dimanche, les championnes olympiques françaises ont un dernier rendez-vous sans enjeu à Skopje mercredi (20h30), face à l’Espagne.

Cette ultime journée du tour principal doit désigner leurs rivales pour une place en finale. Ce ne sera pas la Norvège, déjà qualifiée, si la bande de Stine Oftedal, tombeuse des Bleues en finale de l’Euro-2020 et du Mondial-2021, reste invaincue dans son groupe. La Suède, le Danemark et la Slovénie sont les autres nations en position de se qualifier dans ce groupe et donc de rencontrer les Bleues.