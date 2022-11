Ils devront patienter jusqu’à mercredi, au chaud, avant de prendre la mer. Reporté samedi en raison des conditions météorologiques très compliquées, le départ de la Route du Rhum aura lieu mercredi 9 novembre à 14h15, ont annoncé les organisateurs. Les 138 skippers partiront de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et prendront le départ à la pointe du Grouin. « La météo est plus favorable. Cela reste engagé, mais c’est tout à fait acceptable », a expliqué Francis Le Goff, directeur de la course, en conférence de presse ce dimanche.

Les 138 skippers engagés devaient initialement s’élancer dimanche, mais les conditions météorologiques très dégradées annoncées au large de la Bretagne à partir de lundi avaient entraîné un report, une première dans l’histoire de la course. De nombreux skippers avaient fait part de leurs craintes de voir le départ maintenu à dimanche. Certains d’entre eux avaient déjà annoncé qu’ils seraient venus se mettre à l’abri juste après le départ si ce dernier avait été maintenu à dimanche.

Le village départ fermera dimanche soir

Mercredi, la situation devrait être plus calme pour les skippers. « Les conditions météorologiques s’annoncent très maniables avec un vent d’ouest d’une quinzaine de nœuds (un peu moins de 30 km/h). La situation sera favorable pour la sortie de la Manche », a détaillé Francis Le Goff.

Le village de l’événement à Saint-Malo, qui a accueilli des centaines de milliers de personnes depuis son ouverture le 25 octobre, fermera tout de même à 17 heures ce dimanche, a précisé Joseph Bizard, directeur général d’OC Sport, en charge de l’organisation.

La Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire, part tous les quatre ans depuis 1978 de Saint-Malo à destination de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les Ultimes, voiliers les plus rapides, de la flotte espèrent traverser l’Atlantique en environ une semaine.