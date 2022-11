Drapeau rouge sur le départ de la Route du Rhum, dont le départ vient d’être repoussé. Initialement prévu ce dimanche, le coup d’envoi de la course sera reporté à « mardi ou mercredi », annoncent samedi les organisateurs.

Ces derniers ont annoncé la nouvelle aux 138 skippers à l’occasion du briefing météo de 10h30. « La décision [a été] confirmée notamment par le passage d’une très violente dépression, explique la direction de course, accompagnée d’une mer très forte barrant la route dès la première nuit et ne laissant aucune échappatoire aux marins pour sortir de la Manche. » La route vers le sud n’étant pas plus tranquille, il fallait donc trancher.

Des rafales à plus de 50 nœuds

Mer agitée et vents violents. Si le départ était envisageable à 25 nœuds de vents, les prévisions font état de 40 nœuds avec des rafales supérieures à 50 nœuds.

« De nombreux skippers et leurs routeurs ont fait part ces dernières 24 heures de leur inquiétude quant à la situation qu’ils jugeaient très sérieuse. Une décision prise en intégrant l’ensemble des critères de l’épreuve, au premier rang desquels figure la sécurité des marins. »