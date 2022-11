Un gros doute escortait Caroline Garcia à son arrivée à Fort Worth (Texas) où se déroule le Masters WTA. Touchée par le départ de son précieux entraîneur Bertrand Perret et des résultats en berne depuis sa demi-finale à l’US Open, la Française l’a balayé mardi, pour son entrée en lice. Encadrée par ses parents en tribunes et soutenue ponctuellement par le coach argentin Juan Pablo Guzman, Garcia (29 ans, 6e mondiale) a battu Coco Gauff (18 ans, 4e), en deux sets (6-4, 6-3) et en 1h19. Elle avait déjà dominé la jeune Américaine en quart de finale du Majeur new-yorkais.





Tranchante dans les échanges, avec des prises de balles très tôt, Garcia a su encore élever encore son niveau de jeu sur les points importants, à l’image de ce break réussi à 5-4 pour empocher le premier set.

Et maintenant, Swiatek

« J’avais le bon état d’esprit aujourd’hui », a-t-elle voulu retenir. « Avoir su rester calme, positive, c’était super important. Au final, c’était vraiment un bon match de ma part, solide. C’est un bon pas en avant de fait dans ce groupe. » Son succès en deux sets secs lui permet effectivement d’entrouvrir la porte des demi-finales, un niveau qu’elle avait déjà atteint lors de sa première participation à cette épreuve en 2017.

Seule joueuse à avoir remporté des titres sur les trois surfaces en 2022 (le gazon allemand de Bad Homburg, la terre battue polonaise de Varsovie et le ciment américain de Cincinnati), Garcia a désormais rendez-vous avec Iga Swiatek. La numéro 1 mondiale, lauréate à Roland-Garros et à l’US Open, a aisément disposé 6-2, 6-3 de la Russe Daria Kasatkina (n° 8).