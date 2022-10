Le meneur international français, Thomas Heurtel a répondu sèchement lundi aux personnes critiquant son choix de rallier le club du Zénith Saint-Pétersbourg, en Russie, estimant qu’il n’en avait « complétement rien à foutre ».

« Juste pour info, à tous les gens qui m’envoient des messages ou écrivent des commentaires en me critiquant sur ma décision de venir en Russie ou sur une décision en général, sachez que j’en ai complètement rien à foutre », a écrit Heurtel sur ses réseaux sociaux, ajoutant : « donc ne soyez pas + relou + et arrêtez de perdre votre temps. Et svp, surtout, achetez-vous une vie !! Merci d’avance ».

Deux autres Français dans le même cas

Le 2 octobre dernier, le meneur de 33 ans avait joué ses premières minutes de jeu avec Saint-Pétersbourg qu’il a rejoint le 21 septembre, quelques semaines seulement après avoir signé, comme tous les joueurs des Bleus sélectionnés pour l’Euro, une attestation sur l’honneur « indiquant qu’il n’était pas engagé et qu’il n’envisageait pas de signer avec un club russe ou biélorusse », comme l’avait rappelé la Fédération française de basket-ball (FFBB).

En faisant ses débuts avec le club russe, l’international aux 99 sélections s’est privé de l’équipe de France, à un an du Mondial 2023 en Indonésie, au Japon et aux Philippines (25 août-10 septembre) et à deux ans des JO 2024 à Paris.

Le bureau fédéral de la FFBB a en effet décidé le 28 juillet que les joueurs français engagés dans des clubs russes ou biélorusses ne seraient « plus sélectionnables » jusqu’à la fin de la guerre en Ukraine. Outre Heurtel, deux autres Français évoluent dans le championnat russe : Louis Labeyrie (33 sél.) à Kazan et Livio Jean-Charles (4 sél.) au CSKA Moscou, ne peuvent pas prétendre non plus à de nouvelles convocations en bleu.